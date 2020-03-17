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Распространение коронавируса нового типа

Глава Роспотребнадзора поручила обеспечить режим труда работников из-за коронавируса

Речь идет об обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня, ограничении зарубежных командировок и об использовании аудио и видео селекторной связи для производственных совещаний

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Губернаторы в регионах России обязаны проследить, чтобы работодатели выполняли рекомендации по организации режима труда работников из-за распространения коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа власти субъектов РФ): <...> провести работу с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по обеспечению выполнения рекомендаций по организации режима труда работников, в том числе по обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение дня. Использованию в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха; наличию в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников. Ограничению зарубежных командировок; использования аудио и видео селекторной связи для производственных совещаний и решения различных вопросов (при наличии технической возможности)", - говорится в документе.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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