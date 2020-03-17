"КамАЗ" начал использовать беспилотные тягачей на своем производстве

ТАСС, 17 марта. "КамАЗ" начал опытную эксплуатацию беспилотных тягачей для доставки комплектующих со склада на производство. Об этом говорится в сообщении предприятия.

"В логистическом центре "КамАЗа" для доставки комплектующих со склада на производство начали применять беспилотные тягачи. Проект, открытый в рамках реинжиниринга автопроизводства, перешел в стадию опытной эксплуатации", - отмечается в сообщении "КамАЗа".

Пока таких тягачей два. Один работает на автомобильном заводе, второй - на заводе двигателей.

"В течение двух месяцев беспилотные тягачи будут находиться в опытной эксплуатации. Если расчеты логистов по их ключевым показателям эффективности оправдаются, схема транспортного обслуживания производства с помощью беспилотников будет расширяться", - отмечают на "КамАЗе". При этом на заводе уже набирают специалистов для обучения программированию беспилотных логистических систем.

Использование беспилотников уменьшит неравномерную загрузку персонала при комплектовании заказа и снизит перепробег техники. Так считает замдиректора департамента по управлению проектами логистического центра Дмитрий Агеев, слова которого приводятся в сообщении. Дополнительным эффектом станет снижение рисков простоя конвейера.