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Силуанова номинировали в наблюдательный совет Сбербанка

Министр финансов Силуанов номинирован в наблюдательный совет Сбербанка - Греф.

Глава Сбербанка сообщил, что годовое общее собрание акционеров банка пройдет в форме заочного голосования 24 апреля.

"Наблюдательный совет принял решение провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования в связи со сложившейся ситуацией", - сказал Греф.

Он отметил, что собрание пройдет 24 апреля, реестр акционеров будет закрыт не позднее 3 апреля.

Греф добавил, что наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год или 422,4 млрд рублей.

"Предложено на выплату дивидендов акционерам ПАО "Сбербанк" направить 50% чистой прибыли по МСФО. В абсолютном исчислении выплата составит 422,38 млрд рублей. Указанный объем исчислений на выплату дивидендов позволит выплатить дивиденды по акциям банка по итогам работы за 2019 год в одинаковом размере как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. Размер на одну акцию - 18 рублей 70 копеек", - сказал Греф.

Он отметил, что все варианты стресс-тестов показывают, что Сбербанк проходит их с хорошим запасом прочности.

Сбербанк во всех вариантах кризиса сохранит прибыльность, уверен Греф.

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