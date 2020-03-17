Дума приняла в первом чтении проект о праве правительства замораживать цены на лекарства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект, направленный на право правительства устанавливать предельно возможную цену на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов фракции "Единая Россия" во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Согласно документу, правительство получит право зафиксировать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых. Таким правом правительство сможет воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации, угрозы широкого распространения заболевания или если стоимость препаратов сразу в нескольких регионах за 30 дней необоснованно выросла более, чем на 30%.

Правительство будет вправе устанавливать предельно допустимые цены на лекарства на срок не более 90 дней. С помощью таких нововведений депутаты намерены исключить резкий рост цен на лекарства и медицинские изделия, в том числе в случае эпидемии.

Как заявил журналистам Володин, острый дефицит медицинских масок и антисептических гелей, который наблюдается в последние дни по всей стране, связан не только с ажиотажным спросом, но и с действиями перекупщиков, "продающих эти товары небольшими партиями по многократно завышенным ценам". Так, по его словам, стоимость масок и марлевых повязок в некоторых регионах выросла в три-четыре раза с начала года. "Принятие этого закона очень важно именно сейчас, когда руководством нашей страны предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения вируса. Государственная дума обеспечит приоритетное рассмотрение законопроекта, чтобы защитить наших граждан от желающих нажиться на страхах", - подчеркнул Володин.