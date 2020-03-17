Россия и Саудовская Аравия не ведут переговоров о возобновлении сделки ОПЕК+

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия не ведут переговоры о совместных действиях на рынке нефти в условиях падающих цен на нефть, сказал в эфире Bloomberg TV глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"В настоящий момент прямых переговоров на эту тему не ведется. Мы увидим, когда они могут быть возобновлены", - сказал он, отметив, что лучше этот вопрос адресовать министру энергетики РФ Александру Новаку.

Дмитриев является одним из сторонников экономического сближения России и Саудовской Аравии в последние годы и одним из архитекторов построенного на этой дружбе соглашения ОПЕК+. Сделка работала на протяжении трех лет, начиная с 2017 года. По словам Дмитриева, она принесла в российский бюджет более 7 трлн руб. дополнительных доходов, благодаря удерживанию цен нефти в комфортной зоне.

Возглавляемый Дмитриевым фонд в 2017 году создал совместную с Саудовской Аравией инвестиционную платформу на $10 млрд.

Охлаждение в российско-саудовских отношениях случилось после развала договоренностей ОПЕК+ на встрече 6 марта в Вене. Тогда стороны не смогли прийти к консенсусу по поводу продления ограничений добычи после марта.