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Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи по международным отношениям

Михаил Мамонов был назначен на позицию замглавы Минкомсвязи в декабре 2018 года

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова по его собственному желанию. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Мамонов был назначен на позицию замглавы Минкомсвязи в декабре 2018 года. До этого он занимал должность управляющего директора "Российского экспортного центра" (РЭЦ) по международному продвижению торговли.

В должности замминистра связи Мамонов курировал сферу международных отношений.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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