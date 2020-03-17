Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи по международным отношениям

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Михаила Мамонова по его собственному желанию. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Мамонов был назначен на позицию замглавы Минкомсвязи в декабре 2018 года. До этого он занимал должность управляющего директора "Российского экспортного центра" (РЭЦ) по международному продвижению торговли.

В должности замминистра связи Мамонов курировал сферу международных отношений.