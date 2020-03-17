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Путин призвал россиян не покупать продукты впрок

Президент назвал надежной ситуацию с поставками в магазины
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная. Об этом глава государства сказал во вторник во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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В ходе визита в центр президент ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны. "Это аналитика, связанная с наличием продуктов питания, первой необходимости продуктов", - презентовал систему мэр Москвы Сергей Собянин.

Главе государства продемонстрировали онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и торговые точки. При этом на основе магазинных чеков по регионам осуществляется наблюдение за стоимостью продуктовых корзин. 

"Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты", - рассказал Мишустин. 

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - сказал в ответ глава государства. 

По словам Мишустина, благодаря системе мониторинга в случае необходимости в магазины будет осуществляться поставка необходимых продуктов. При этом пока никаких проблем не наблюдается, добавил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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