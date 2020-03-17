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Распространение коронавируса нового типа

Число рейсов в авиапространстве Европы сократились на треть из-за пандемии

Воздушный трафик в Европе сократился на 33,6%

ТАСС, 17 марта. Количество авиарейсов в европейском воздушном пространстве сократилось на треть на фоне распространения коронавируса по сравнению с данными прошлого года. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная во вторник на странице главы Европейской организации по безопасности воздушного сообщения (Евроконтроль) Эймонна Бреннана в Twitter.

Согласно этой статистике, в понедельник воздушный трафик в Европе сократился на 33,6% по сравнению с числом рейсов 16 марта 2019 года. В воскресенье число авиарейсов было меньше на 24% по сравнению с аналогичными данными прошлого года. "Число рейсов будет сокращаться еще больше в ближайшие несколько дней", - прокомментировал ситуацию Бреннан.

Ряд авиакомпаний в последнее время объявил о приостановке полетов или сокращении числа рейсов на фоне того, что многие страны ввели частичный или полный запрет на полеты. Среди них - ирландская авиакомпания Ryanair, один из крупнейших европейских лоукостеров EasyJet, национальный авиаперевозчик Кипра Cyprus Airways, компания Virgin Atlantic. О приостановке полетов по ряду направлений объявили российские авиакомпании.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.

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Распространение коронавируса нового типа
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