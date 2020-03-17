Объем агрострахования на Ставрополье удвоят до 400 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья удвоят поддержку страхования посевов в крае в 2020 году. Из федерального и регионального бюджетов на эти цели планируется направить около 200 млн рублей в 2020 году, еще 230 млн рублей поступят дополнительно, сообщил во вторник министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства края, в 2019 году на поддержку агрострахования в регионе направили порядка 100 млн рублей. В начале 2020 года региональные власти удвоили эту сумму, доведя ее до 200 млн рублей. Федеральная поддержка позволит еще раз удвоить средства, предназначенные для выплат субсидий производителям.

"Губернатором было принято решение о том, чтобы удвоить сумму в бюджете на страхование [в 2020 году по сравнению с 2019 годом], на сегодняшний день она составляет 200 млн рублей <…> Губернатором проведена встреча с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, было принято решение о выделении краю еще 230 млн рублей, мы ожидаем поступления этих средств весной 2020 года", - сказал Ситников в эфире краевого телеканала "Свое ТВ".

По его словам, увеличение поддержки агрострахования важно для производителей в условиях дефицита влаги - осенью и зимой в Ставропольском крае отмечалось малое количество осадков. Фермерам возмещают часть затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования.

"Застраховано 300 тыс. га озимого клина, это порядка 15%. [Общей итоговой] суммы будет достаточно, чтобы застраховать основную группу яровых культур, которые наиболее подвержены рискам, мы готовы провести необходимые субсидии предприятиям", - отметил Ситников.

Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них - на зерно (порядка 1,9 млн га). Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,3 млн т. В феврале в регионе начались весенние полевые работы.