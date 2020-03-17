Белоусов возглавит совет по обеспечению финансовой стабильности вместо Силуанова

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер Андрей Белоусов возглавит Национальный совет по обеспечению финансовой стабильности вместо министра финансов Антона Силуанова, следует из распоряжения правительства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Возложить обязанности председателя совета на члена совета (первого вице-премьера - прим. ТАСС) Белоусова А.Р., освободив от этих обязанностей (министра финансов - прим. ТАСС) Силуанова А.Г.", - говорится в документе.

Кроме того, Белоусов займет пост председателя комиссии правительства РФ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года вместо Силуанова.

Также Белоусов возглавит подкомиссию по интеллектуальной собственности правкомиссии по экономическому развитию и интеграции вместо замминистра финансов и экс-министра науки и высшего образования Михаила Котюкова.

Распоряжением первый вице-премьер назначается также председателем комиссии Всероссийского конкурса "Эксперт года" вместо Силуанова.