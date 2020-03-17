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Минпромторг не ожидает дефицита социально значимых товаров

Замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что товарные запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на восемь недель
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© Сергей Савостьянов/ТАСС


МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на восемь недель, дефицита не будет. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Подчеркну, что по отчету торговых сетей товарные запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на восемь недель, лишь по ряду позиций категории "фреш" создать достаточные запасы физически невозможно", - сказал он.

Евтухов добавил, что дефицита продуктов в России не ожидается.

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Россия
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