Минпромторг не ожидает дефицита социально значимых товаров



МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на восемь недель, дефицита не будет. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"Подчеркну, что по отчету торговых сетей товарные запасы по социально значимым категориям товаров в России сформированы в среднем на восемь недель, лишь по ряду позиций категории "фреш" создать достаточные запасы физически невозможно", - сказал он.

Евтухов добавил, что дефицита продуктов в России не ожидается.