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Распространение коронавируса нового типа

Росавиация назвала возможные меры поддержки авиакомпаний

Среди них возможная договоренность с лизингодателями о снижении ставок, продление нулевого НДС на рейсах в обход Москвы, а также прямая финансовая помощь
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Росавиация прорабатывает сразу несколько мер поддержки авиакомпаний на фоне приостановки значительной части международных рейсов из-за коронавируса, среди них возможная договоренность с лизингодателями о снижении ставок, продление нулевого НДС на рейсах в обход Москвы, а также - прямая финансовая помощь. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра транспорта РФ - руководитель Росавиации Александр Нерадько.

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"Сейчас разрабатывается комплекс мер, но пока он недостаточно упорядочен. Это не только авиакомпании, и аэропорты, - сказал он. - Комплекс мер может также включать переговоры с лизингодателями. <...> Возможно, удастся договориться с лизингодателями о сокращении лизинговых ставок или других мер. В качестве мер звучит также и продление режима за 2020 год ставки НДС ноль по авиамаршрутам, которые минуют Москву. Также обсуждается и мера выделения средств финансовой поддержки либо на реализацию региональных программ, либо просто организациям гражданской авиации".

Риски для крупных компаний

Нерадько также сообщил, что оценка финансово-экономического состояния российских авиакомпаний показала, что крупных перевозчиков в зоне риска нет.

По его словам, в зоне риска остается только UTair.

"Мы проводим оценку финансово-экономического состояния авиакомпаний. Оценка, которая была проведена, - она риска подобного уровня, как у UTair, по другим авиакомпаниям не отмечала. Есть некоторые формальные отклонения от нормативных значений методики оценки финансово-экономического состояния, но это погрешности самой методики. Из серьезных, крупных компаний там нет ни одной", - сказал Нерадько.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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