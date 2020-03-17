WP: Трамп просит у Конгресса $850 млрд для смягчения последствий пандемии

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Администрация США просит у Конгресса одобрить комплексный пакет стимулирующих мер в размере около $850 млрд с целью остановить экономический спад, вызванный вспышкой нового коронавируса в стране. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве.

Как отмечает издание, пакет призван "наводнить экономику США деньгами" с помощью сокращения налога на заработную плату и других механизмов. При этом около $50 млрд будут направлены конкретно на оказание помощи авиационной отрасли. Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких недель призывал Конгресс к снижению или временной отмене налога на заработную плату в связи с распространением в стране коронавируса. Многие законодатели в последние дни говорили о необходимости принятия комплексного пакета мер для стабилизации экономики.

Министр финансов Стивен Мнучин намерен представить контролирующим Сенат Конгресса республиканцам позднее во вторник детали запроса. Он ожидает, что пакет будет принят в верхней палате законодательного органа к концу недели.

Во время мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс также принял решение влить серьезные средства в американскую экономику в размере $700 млрд. Нынешний пакет мер считается более масштабным и будет включать такие механизмы, как снижение налогов.

Принимаемые меры

Экономические последствия вспышки заболевания только набирают силу. По всей стране закрыты многие школы, и федеральное правительство в понедельник рекомендовало избегать собраний с участием более 10 человек. Трамп также допустил, что американская экономика может двигаться в сторону рецессии.

Ранее глава государства подписал закон о выделении $8,3 млрд долларов на борьбу с распространением коронавируса. Он предусматривает, в частности, финансирование разработки вакцины и диагностических исследований, а также лечения заболевания.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила инициативу, в рамках которой будут выделены средства на оплату отпусков по болезни, страховку на случай безработицы, бесплатное проведение обследований на выявление коронавируса. В понедельник конгрессмены внесли в данный законопроект "технические поправки", которые по сути сократили выделение средств на отпуска по болезни. Инициативу должен рассмотреть Сенат.

По информации Университета Джонса Гопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4661, умерли по меньшей мере 85 человек.