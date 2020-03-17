Госдума приняла в I чтении законопроект о развитии потребительских сельхозкооперативов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий нормы, касающиеся деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы.

Законопроект корректирует сроки принятия решения о распределении прибыли и убытков кооператива - увеличивает предельный срок для утверждения на общем годовом собрании порядка распределения прибыли и убытков с 3 до 4 месяцев после окончания финансового года.

Также уточняются источники формирования фонда финансовой взаимопомощи кредитного кооператива, а обязанность кредитного кооператива страховать риск невозврата займов по случаю смерти или потери трудоспособности заемщика заменяется на соответствующее право.

Принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию сельскохозяйственной кооперации, как основного инструмента для решения общих задач субъектов малых форм хозяйствования на селе, говорится в пояснительной записке.