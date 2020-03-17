Госдума одобрила в I чтении эксперимент по внедрению технологий ИИ в Москве

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об экспериментальном правовом режиме для внедрения технологий искусственного интеллекта в Москве. Документ был инициирован первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и членом комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Ириной Белых.

Инициатива предусматривает проведение в Москве эксперимента по установлению с 1 июля 2020 года специального правового режима "в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта, а также последующего использования результатов его применения". Условия, требования, порядок разработки, создания, внедрения и реализации технологий искусственного интеллекта, а также механизм обработки обезличенных персональных данных будут регламентироваться столичным правительством. Срок проведения эксперимента - пять лет.

Участниками эксперимента будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесенные в реестр участников экспериментального режима посредством их заявки.

"Статус участника экспериментального правового режима может быть предоставлен лицу, осуществляющему деятельность по разработке, созданию, внедрению, реализации или обороту технологий искусственного интеллекта и (или) отдельных товаров (работ, услуг) на их основе и соответствующему установленным законопроектом условиям", - уточняется в сопроводительных документах.

Документом также предполагается создание координационного совета экспериментального правового режима "в целях формирования стратегических направлений и механизмов реализации" эксперимента. "По результатам проведения эксперимента координационный совет экспериментального правового режима должен подготовить и представить правительству РФ предложения о целесообразности или нецелесообразности внесения изменений в законодательство РФ", - отмечают авторы инициативы.

Кроме того, устанавливается право участников эксперимента на обработку обезличенных персональных данных на основании соглашения с Роскомнадзором. Разработчики законопроекта обосновывают такую меру целями "повышения эффективности государственного или муниципального управления". "Принятие законопроекта позволит значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно внедрение искусственного интеллекта, установить, какие общие правовые нормы должны быть скорректированы, а какие введены впервые", - говорится в пояснительной записке.