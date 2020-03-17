Источник: "Победа" не может получить разрешение на вывоз пассажиров из Черногории

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" не сможет выполнить вывозной рейс из черногорского Тивата, сообщил ТАСС источник в лоукостере. Лоукостер не может получить разрешение на вывоз пассажиров.

"Больше тысячи клиентов остаются на территории закрытой Черногории. "Победа" направила все необходимые запросы на разрешение вывозных рейсов, но до сих пор вопрос не решен. Запланированный на сегодня вывозной рейс выполнен не будет. Прямо сейчас люди собрались в аэропорту в ожидании вылета, который сегодня уже не состоится", - сказал он.