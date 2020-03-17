В Совфеде предлагают не давать ФАС права изымать документы в рамках антикартельного закона

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Члены Совета Федерации направили в Госдуму поправки ко второму чтению нового антикартельного законопроекта Федеральной антимонопольной службы, которыми, в частности, предлагается не давать ФАС полномочия по изъятию документов и вскрытию помещений при отказе отдать требуемую документацию добровольно. Таблица поправок есть в распоряжении ТАСС.

Авторами поправок стали глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, член этого комитета Алексей Синицын, а также председатели комитетов палаты по обороне и безопасности и по конституционному законодательству и государственному строительству Виктор Бондарев и Андрей Клишас.

"Предлагается отказаться от введения полномочий антимонопольного органа по изъятию документов и предметов, вскрытию помещений. Принятие ФАС на себя полномочий органов уголовного преследования, сближение антимонопольного расследования с уголовным процессом недопустимо в отсутствие условий придания ему аналогичных черт процессуальной формы, предоставления гарантий соблюдения прав проверяемых лиц, а также в отсутствие подотчетности прокуратуре", - считают сенаторы.

Кроме того, по словам авторов поправок, потребность в производстве изъятия и выемки возникает не чаще 5-6 раз в год на всей территории РФ, вследствие чего "следует признать получение антимонопольным органом экстра-полномочий неоправданным и не отвечающим реальным практическим запросам". В этой части сенаторы ссылаются на статистику самого ФАС.

Сенаторы также предлагают отказаться от введения реестра участников ограничивающих конкуренцию соглашений, так как данное предложение "ухудшает условия ведения бизнеса". Такой реестр станет фактически еще одним видом ответственности хозяйствующего субъекта, добавляют авторы поправок.

"Как указывали разработчики законопроекта, данный реестр может служить цели информирования заказчиков о добросовестности участников закупки. Однако такое информирование по сути направлено на создание отрицательной репутации хозяйствующего субъекта, который уже понес предусмотренную законом ответственность и вправе осуществлять дальнейшую деятельность без дополнительных негативных последствий", - говорится в поправках.

О законопроекте

Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в законы "О защите конкуренции", "Об оперативно-разыскной деятельности" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

При проведении расследований по делам о картелях и иных антиконкурентных соглашениях антимонопольный орган сталкивается с активным противодействием, которое заключается в сокрытии и уничтожении информации, имеющей значение для доказывания противоправной деятельности, говорится в пояснительной записке. В связи с этим законопроект предоставляет возможность антимонопольному органу осуществлять выемку (изъятие) документов и предметов (по антикартельным расследованиям) и получать объяснения у должностных лиц компаний, в отношении которых осуществляются мероприятия по антимонопольному контролю. Аналогичное право в настоящее время предоставлено должностным лицам налогового органа, осуществляющего выездную налоговую проверку, поясняют в правительстве.

Законопроект, в частности, предусматривает право антимонопольного органа на получение персональных данных и данных об абонентах услуг связи. При этом предлагается ограничить данное право только расследованиями, связанными с установлением антиконкурентных соглашений. Кроме того, согласно законопроекту, правоохранительные органы смогут передавать в антимонопольный орган информацию, полученную при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Предлагаемые законодательные изменения служат цели совершенствования борьбы с картелями и иными антиконкурентными соглашениями и позволят антимонопольному органу существенно усовершенствовать практику сбора доказательств по таким делам, говорится в пояснительной записке.