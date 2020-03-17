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Россия и Белоруссия запустили интеграцию национальных систем маркировки

В настоящее время сервис доступен для обувных компаний

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия и Белоруссия запустили информационный обмен между национальными системами маркировки для предоставления кодов маркировки "Честный знак" для белорусских компаний, сообщила во вторник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Интеграция российской и белорусской систем маркировки запущена во исполнение решения Совета ЕЭК (Евразийской экономической комиссии - прим. ТАСС) от 8 августа 2019 г. № 72 "О введении маркировки обувных товаров средствами идентификации", которое предписывает национальным операторам систем маркировки в государствах-членах ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС) обеспечить локальным компаниям предоставление кодов маркировки других государств-членов, даже если в данном государстве национальная система маркировки еще не запущена", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, коды маркировки российского образца выдаются белорусским компаниям через национального оператора, которым в Белоруссии выступает РУП "Издательство "Белбланкавыд".

В ЦРПТ добавили, что в настоящее время сервис доступен для обувных компаний страны. "Опыт сотрудничества с белорусскими коллегами в сфере обуви можно тиражировать на другие отрасли и новые государства-участники ЕАЭС", - приводятся в сообщении слова директора департамента международного развития ЦРПТ Александра Мигаловского. В "Белбланкавыд" подтвердили, что готовы к дальнейшему развитию системы как с Россией, так и с другими государствами-членами Евразийского экономического союза.

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