{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Индекс РТС на Мосбирже упал на 5%

Индекс Мосбиржи снизился на 3,5%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы ускорили снижение на Московской бирже. Так, индекс РТС падает на 5,16%, до 917 пункта, свидетельствую данные торговой площадки на 16:45 мск.
Индекс Мосбиржи теряет около 3,5% и находится на отметке в 2189,05 пункта.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Путин на совещании с кабмином поручил держать цены на нефтепродукты под контролем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС