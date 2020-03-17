Индекс РТС на Мосбирже упал на 5%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы ускорили снижение на Московской бирже. Так, индекс РТС падает на 5,16%, до 917 пункта, свидетельствую данные торговой площадки на 16:45 мск.

Индекс Мосбиржи теряет около 3,5% и находится на отметке в 2189,05 пункта.