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Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете рекламы искажения данных счетчиков

Владельцы некоторых интернет-сайтов представляют подробные инструкции, как уменьшить платеж за коммунальные услуги посредством воздействия на приборы учета

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий рекламу способов и методов искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов. Документ инициирован группой депутатов от фракции "Единая Россия".

Владельцы некоторых интернет-сайтов представляют подробные инструкции, как уменьшить платеж за коммунальные услуги посредством воздействия на приборы учета, отмечается в пояснительной записке.

"Прямой запрет на рекламу такого рода устройств, распространение иной информации о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов и ответственность за их размещение законодательством не установлены. Сейчас веб-сайты, содержащие данную информацию, блокируются Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций только по решению суда, что не позволяет обеспечить оперативное прекращение их деятельности", - считают авторы законопроекта.

Установление на федеральном уровне запрета рекламы услуг о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов будет способствовать снижению использования подобных средств гражданами, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

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