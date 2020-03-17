В Северной Осетии на развитие племенного животноводства направят 21,5 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят 21,5 млн рублей на поддержку племенного животноводства в 2020 году. Об этом сообщил во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия региона Казбек Вазиев.

"В 2020 году на поддержку племенного животноводства будет направлено 21,5 млн рублей. Субсидии получат четыре кооператива - "Ардон", "Де Густо", "Золотая пчелка", "Мастер-прайм. "Березка". Перечень кооперативов был согласован с Министерством сельского хозяйства РФ", - сказал он на заседании регионального правительства.

В целом объем производства сельскохозяйственной продукции вырос по итогам 2019 года на 11,6 % по сравнению с 2018 годом и составил порядка 30 млрд рублей.