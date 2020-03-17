МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минпромторг рекомендовал российским магазинам минимизировать очереди, также ретейлеры должны рекомендовать покупателям соблюдать расстояние не менее 1 метра друг от друга. Об этом говорится в рекомендациях Минпромторга в адрес руководства предприятий торговли для недопущения распространения коронавирусной инфекции, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей. Постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум 1 метр друг от друга", - говорится в документе.

Кроме того, необходимо обеспечить наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров, а в случае повышения спроса увеличить их количество.

Интернет-магазинам и сервисам доставки товаров рекомендовано принять меры по минимизации близкого контакта с покупателем. Торговым сетям и иным организациям торговли - проработать вопрос о дистанционном получении заказов от потребителей с последующей выдачей укомплектованного заказа покупателю. "Усилить работу с персоналом в целях выполнения указанных мер, а также в целях недопущения к работе лиц, имеющих признаки респираторных заболеваний, повышенной температуры тела и вернувшихся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболеваний коронавирусом", - также говорится в рекомендациях.