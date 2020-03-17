МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил держать цены на нефтепродукты под контролем. Об этом глава государства заявил, выступая на совещании президента РФ с членами правительства.

"У нас летняя дизелька выросла незначительно по цене, зимняя - чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А 92-й бензин за год вырос на 10,44%. Как вы это оцениваете? Цены в два раза упали на нефть, хорошо бы держаться на прежнем уровне. Выросли больше чем в два раза, чем инфляция", - сказал он.

"Как так может быть? Посмотрите", - сказал президент, обращаясь к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Путин поручил обратить внимание на этот вопрос. "Ладно, в предыдущие месяцы, но сейчас-то цены рухнули, курс рухнул. Было 65, до 70 доходило, сейчас 30 с небольшим, а бензин - в два раза дороже", - добавил он.

Патрушев отметил, что Минсельхоз совместно с Минэнергетики держит на контроле эту ситуацию. "Понимаете, что бензин в принципе немного используется [в сельском хозяйстве]. Мы проработали, услышали мнение, будем держать на контроле", - сказал он.