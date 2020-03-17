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Распространение коронавируса нового типа

McDonald's ввел в России новые меры безопасности из-за коронавируса

Сеть ресторанов закупила 5 тыс. градусников для осуществления контроля температуры тела сотрудников

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сеть ресторанов McDonald's в Москве, Московской области и других регионах РФ ввела новые меры безопасности для профилактики коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

"McDonald's в России продолжает свою работу, компания сотрудничает с регулирующими органами и в оперативном режиме вводит необходимые меры по профилактике распространения коронавируса. <...> McDonald's закупил пять тысяч градусников для осуществления контроля температуры тела сотрудников всех предприятий и офиса. Также <...> приобретено девять тысяч литров кожного антисептика, который будет доступен в зонах касс и выдачи заказов, для всех желающих бесплатно. Данные меры в первую очередь вводятся в Москве, Московской области, а также в других регионах по мере оперативности доставки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее компания ввела усиленные меры безопасности: во всех предприятиях McDonald's на территории России увеличена частота дезинфекции всех поверхностей - раз в час, закуплены и доставлены маски для сотрудников, доступно мыло с антибактериальным эффектом, а также работают бактерицидные лампы.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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