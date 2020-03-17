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Новые системы орошения созданы на площади более 20 тыс. га на Ставрополье за восемь лет

В этом году на эти цели предусмотрено более 1 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Господдержка позволила создать современные мелиоративные системы на площади более 20 тыс. га в Ставропольском крае с 2012 года. Такая работа позволяет увеличивать урожайность выращиваемых культур, сообщил во вторник министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников.

"С момента начала реализации программы по развитию мелиорации в Ставропольском крае было введено порядка 20 тыс. га современных систем орошения, то есть с 2012 года. За это время были построены самые современные мелиоративные системы при поддержке федерального и краевого бюджетов. Урожайность на этих площадях выше кратно", - сказал он в эфире краевого телеканала "Свое ТВ".

Ранее в министерстве отмечали, что площадь орошаемых земель на Ставрополье на конец 2019 года составляла почти 250 тыс. га, однако из-за ветхости сетей фактически оросительные системы действуют на площади более 70 тыс. га.

"С каждым годом интерес к мелиорации растет, мы видим это по количеству заявок, по количеству вводимых площадей. Губернатор ставит перед нами задачу, чтобы мы обеспечивали субсидирование. <…> Мелиорация снимает основные риски в части получения хорошего урожая. В 2019 в регионе ввели более 7 тыс. га [систем орошения], выплатили субсидию почти 800 млн рублей. В 2020 году на эти цели в бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей, уже реализуются проекты на площади 9,2 тыс. га", - отметил Ситников.

Развитие мелиоративных систем в стране для увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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