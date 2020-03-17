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Украина начала транзит нефти в Белоруссию

Азербайджанская нефть сорта Azeri Light поступила на границу с Белоруссией утром 16 марта
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© Наталия Федосенко/ТАСС

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Украина начала транзит нефти в направлении Белоруссии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании-оператора нефтетранспортной системы страны "Укртранснафта".

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"АО "Укртранснафта" завершило комплекс работ по подготовке маршрута транспортировки от МНТ "Южный" до ЛПДС "Мозырь" и начало перекачку нефти с использованием нефтепровода "Одесса-Броды" и одной из двух веток магистрального нефтепровода "Дружба" на НПЗ Белоруссии", - сказано в сообщении. В компании уточнили, что азербайджанская нефть сорта Azeri Light поступила на границу с Белоруссией утром во вторник.

В течение 12-14 марта "Укртранснафта" разгрузила первый танкер с легкой нефтью сорта Azeri Light для Белоруссии в объеме 90 тыс. тонн, которая была доставлена танкером в порт "Южный", а 17 марта завершила разгрузку второго танкера с нефтью сорта Urals.

Белоруссия активно приобретает нефть в разных странах на фоне напряженных переговоров с основным поставщиком сырья - Россией.

Теги
БелоруссияУкраина
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