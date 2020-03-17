Минвостокразвития ожидает, что льготы по НДПИ для Арктики утвердят в течение недели

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития рассчитывает, что пакет законопроектов о преференциях для инвесторов в Арктике будет принят до конца апреля, а закон о налоговых льготах, уже одобренный Госдумой и Советом Федерации, может быть подписан президентом РФ в течение недели, сообщил во вторник замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

12 марта Госдума приняла в первом чтении пакет подготовленных Минвостокразвития РФ законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Сопутствующий закон о льготах по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для инвесторов в Арктике Госдума одобрила 5 марта, Совфед - 11 марта.

"По поводу тех законопроектов, которые сегодня рассматривает российский парламент в части поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне. Один закон уже принят, я надеюсь, что уже на этой неделе президент его подпишет. До конца апреля, надеемся, и пакет будет парламентом поддержан", - сказал Крутиков на заседании дискуссионного клуба "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА).

В феврале правительство РФ внесло в Госдуму пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Согласно документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 10 млн рублей, сможет получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Предусматривается снижение до 5% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) сроком на 15 лет для проектов добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с поэтапным выходом на полную ставку с 13 года по 17 год для новых нефтяных провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, в частности, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет.