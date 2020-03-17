"Дочка" "Газпрома" в ЯНАО может увеличить срок вахты до трех месяцев из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Газпром добыча Ямбург", дочернее предприятия "Газпрома" в ЯНАО, в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции рассматривает возможность увеличения максимальной продолжительности вахты до трех месяцев. Об этом сообщил генеральный директор "Газпром добыча Ямбург" Олег Арно.

"Особенностью нашего предприятия является вахтовый метод работы, что, к сожалению, связано с дополнительными рисками распространения инфекционных заболеваний", - отметил Арно в своей колонке на сайте компании.

"Сообщаю, что в данный момент рассматривается возможность в соответствии со статьей 299 Трудового кодекса Российской Федерации увеличения максимальной продолжительности вахты до трех месяцев", - добавил гендиректор "Газпром добыча Ямбург".

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов пояснил ТАСС, что увеличение срока вахты только обсуждается, и у остальных дочерних компаний пока сроки вахты также не менялись. В настоящее время максимальный срок вахты варьируется от 1 до 2 месяцев.

Предпринимаемые меры

Кроме того, компания предписала своим сотрудникам, отправляющимся на вахту, иметь при себе градусник. "Работникам, находящимся на междувахтовом отдыхе, в отпусках, командировках и отсутствующим на рабочем месте по другим причинам, при следовании на рабочую вахту необходимо прибыть в пункты сбора в соответствии с графиком работы, имея при себе персональный термометр (по возможности электронный). В случае, если работник не может приобрести электронный термометр, он может взять с собой спиртовой или ртутный термометр", - сообщает Арно.

Перед регистрацией на вахтовые авиарейсы будет производиться термометрический самоконтроль и ознакомление медицинского работника с результатами термометрии.

В качестве дополнительных мер также вводится запрет на проведение всех массовых мероприятий с числом участников более 10 человек, а в случае необходимости предлагается шире использовать возможности конференц-связи. При этом категорически запрещено появляться на рабочих местах с любыми проявлениями вирусной инфекции.

Также всем работникам компании необходимо ежедневно утром и вечером измерять температуру тела, в случае ее повышения до 37,1 градуса и выше необходимо оставаться по месту жительства и вызвать врача на дом.

Кроме того, вводится контроль за местонахождением сотрудников даже в период межвахтового отдыха, особенно это касается зарубежных поездок.

В то же время Арно призвал не поддаваться панике. "Должен отметить, что ситуация усугубляется огромным количеством недостоверной информации из самых разных источников. Все это ведет к излишней нервозности и нагнетанию паники", - отметил гендиректор компании.