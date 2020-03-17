Ford приостанавливает производство на своих заводах в Европе

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Компания Ford вслед за другими автоконцернами приостанавливает с 19 марта производство машин в странах Европы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ее европейского подразделения (Ford of Europe) со штаб-квартирой в Кельне.

Исключение пока будет сделано только для завода по производству двигателей в Великобритании.

На сколько приостанавливается работа остальных предприятий, пока неизвестно. Меры призваны защитить сотрудников от коронавируса и вызваны в том числе слабым спросом на автомобили в свете распространения коронавируса в странах ЕС.