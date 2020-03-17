{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Ford приостанавливает производство на своих заводах в Европе

Исключение будет сделано только для завода по производству двигателей в Великобритании

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Компания Ford вслед за другими автоконцернами приостанавливает с 19 марта производство машин в странах Европы. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ее европейского подразделения (Ford of Europe) со штаб-квартирой в Кельне.

На эту тему
Какие меры вводили страны для борьбы с коронавирусом

Исключение пока будет сделано только для завода по производству двигателей в Великобритании.

На сколько приостанавливается работа остальных предприятий, пока неизвестно. Меры призваны защитить сотрудников от коронавируса и вызваны в том числе слабым спросом на автомобили в свете распространения коронавируса в странах ЕС.

Теги
СШАВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
РБК: новым гендиректором холдинга "Газпром-медиа" может стать Александр Жаров
Руководитель Роскомнадзора покинет ведомство и возглавит холдинг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС