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Росатом и Бангладеш расширили контракт по сервисному обслуживанию АЭС

Кроме того, стороны заключили соглашение на поставку ядерного топлива для АЭС "Руппур" до конца срока эксплуатации обоих энергоблоков станции

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Росатом и Бангладеш в рамках рабочего визита главы госкорпорации Алексея Лихачева в республику подписали пакет документов, предусматривающий расширение сотрудничества в области атомной энергетики между странами, в том числе расширили параметры сервисного обслуживания АЭС. Это следует из сообщения Росатома.

В частности, был подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Бангладеш о сооружении АЭС, согласно которому устанавливается право бангладешской стороны привлечь российскую организацию на долгосрочной основе для оказания поддержки в эксплуатации, технического обслуживания и ремонта первого и второго энергоблоков АЭС "Руппур", а также поставок оборудования, расходных материалов и запасных частей и оказания услуг по обучению эксплуатационного и ремонтного персонала в ходе эксплуатации АЭС.

"Это позволит Росатому в рамках оказания содействия бангладешской стороне в обеспечении эксплуатации АЭС "Руппур" на всем жизненном цикле осуществлять техническое обслуживание, эксплуатационную поддержку и ремонт станции", - отметил Росатом.

Кроме того, был подписан полный пакет приложений к контракту на поставку ядерного топлива для АЭС "Руппур" между топливной компанией Росатома - ТВЭЛ - и комиссией по атомной энергетике Бангладеш. Контракт действует до конца срока эксплуатации обоих энергоблоков атомной станции.

Об АЭС

АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Генподрядчик строительства АЭС - "Атомстройэкспорт" (Инжиниринговый дивизион Росатома).

Теги
БангладешРоссия
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