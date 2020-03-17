Адвокат "Конкорда" считает, что прокуратура США не была готова к разбирательству

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Американская прокуратура, видимо, не была готова к полноценному судебному разбирательству в отношении российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которой приписывалось вмешательство в ход президентских выборов в США в 2016 году, поэтому попросила прекратить процесс. Об этом во вторник в беседе с ТАСС сообщил адвокат фирмы Эрик Дюбелье.

"Мы несколько месяцев готовились к началу судебного процесса (был запланирован на апрель - прим. ТАСС). А вот правительство (в рамках дела его представляла прокуратура США - прим. ТАСС), по-видимому, нет, [поэтому] они вышли и просто попросили прекратить дело. Для нас это было настоящей неожиданностью", - отметил юрист.

Как предположил адвокат, обвинение "все же до последнего момента полагало, что может выиграть дело". Он подчеркнул, что дело по российской компании в суде столичного округа Колумбия "закрыто окончательно и бесповоротно".

При этом адвокат отказался комментировать слова владельца фирмы бизнесмена Евгения Пригожина, который заявил, что готовит иск против властей США за незаконное преследование и санкции. Сумма иска составляет $50 млрд.

16 марта федеральный суд американской столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса в отношении "Конкорд менеджмент и консалтинг". Речь идет о снятии обвинений в отношении компаний "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые фигурировали в деле совместно в качестве "ответчиков "Конкорд".

О разбирательстве

Американская прокуратура просила суд прекратить процесс, поскольку власти пришли к выводу, что "дальнейшее производство по делу "Конкорда", российской компании, которая не имеет присутствия в Соединенных Штатах и не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора, не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности". При этом власти США подчеркивали, что намерены продолжить "свои усилия, направленные на то, чтобы взять под стражу индивидуальных ответчиков и сделать так, чтобы они предстали перед этим судом по существующим обвинениям".

В середине февраля 2018 года власти США заочно выдвинули против 13 граждан России и трех российских организаций обвинения в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Роберта Мюллера, занимавшего на тот момент должность спецпрокурора.

Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников "Агентства интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" "с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил российскому предпринимателю Евгению Пригожину обвинения в финансировании антиамериканских информационных кампаний, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" получало средства на свои операции от Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".

Власти РФ неоднократно отвергали утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.