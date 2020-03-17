В Вологодской области выделят еще 51 млн рублей на пассажирские перевозки

ВОЛОГДА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области дополнительно выделит более 51 млн рублей на увеличение количества межрайонных автобусных перевозок и на введение новых маршрутов, в том числе в глубинке. Соответствующие поправки в областной бюджет рассмотрели во вторник депутаты на заседании коллегии Вологодского заксобрания, сообщила его пресс-служба.

"Мы нашли полное понимание с губернатором, правительством области, профильным департаментом дорожного хозяйства и транспорта. Сейчас можно говорить о том, что вопрос фактически решен. На мартовскую сессию будут внесены поправки в областной бюджет. Порядка 51 млн рублей будет дополнительно направлено на развитие внутрирайонной и межрайонной маршрутной сети. С мая должно начаться движение по новым 28 маршрутам. Кроме того, по 19 существующим маршрутам будет увеличено количество рейсов общественного транспорта", - приводятся в сообщении слова спикера областного парламента Андрея Луценко.

По его словам, жители области неоднократно обращались к депутатам по вопросу восстановления автобусного сообщения в муниципалитетах. Были организованы встречи с членами областного правительства. В результате разработали и согласовали со всеми сторонами концепцию развития автобусных перевозок, которая подразумевает субсидирование убыточных маршрутов из областного бюджета. Освободившиеся средства муниципалитеты направят на увеличение количества маршрутов, покупку новых автобусов. Новые 28 маршрутов появятся практически во всех муниципалитетах, уточнили ТАСС в парламенте.

Заседание Вологодского заксобрания, где будут рассмотрены поправки в бюджет региона, запланировано на 25 марта. В июне депутаты намерены проверить, насколько ситуация улучшилась, чтобы исправить недочеты.