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Участники рынка не ожидают резкого роста цен на лекарства из импортной субстанции

Ассоциация российских фармацевтических производителей сообщила, что у аптек есть запасы продукции, которые будут реализовываться по старым ценам

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) не ожидает резкого роста цен на лекарства из импортной субстанции. Такую точку зрения ТАСС высказали в пресс-службе союза.

"Резкого роста цен на рынке не ожидается, потому что как у производителей, так и у дистрибьюторов, аптечных сетей есть запасы продукции, которые будут реализовываться по старым ценам", - сообщил представитель ассоциации.

Как отметили в ассоциации, по аналитическим данным, более 80% лекарственных средств в России производятся из импортных субстанций - основного действующего вещества. "Конечно, колебания курса валют отразятся на стоимости лекарств. На сколько подорожает конечный продукт пока не понятно. У большинства производителей есть запасы сырья, а по какой цене они будут закупать субстанцию в дальнейшем пока сказать нельзя", - отметили в АРФП.

При этом там заверили, что цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов останутся на прежнем уровне, поскольку поднимать цену на эти средств производитель имеет право только раз в год и не выше, чем на официальный уровень инфляции. "Соответственно, компенсировать затраты на препараты из перечня ЖНВЛП будут за счет коммерческого сегмента. В будущем, если рентабельность производства снизится, а еще хуже, оно станет убыточным, то скорее всего такая продукция будет снята с производства", - добавили в ассоциации.

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