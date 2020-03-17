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Комитет Думы рекомендовал одобрить во II чтении проект об онлайн-продаже лекарств

Депутаты предложили ввести дистанционную продажу и рецептурных лекарств с 1 января 2022 года

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья во вторник рекомендовал депутатам принять во втором, основном чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов без учета нормы об отложенном сроке его вступления в силу.

Документ был принят в первом чтении еще в 2017 году, предполагалось, что дистанционная продажа будет возможна с 1 июля 2020 года. Однако ко второму чтению законопроекта депутаты отказались от этой нормы, закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

В ходе работы над документом ко второму чтению депутаты предложили ввести дистанционную продажу и рецептурных лекарств с 1 января 2022 года. Правительство такое предложение не поддержало, из-за чего работа над инициативой затянулась. В понедельник глава кабмина РФ Михаил Мишустин обратился к Госдуме с просьбой ускорить работу над законопроектом, разрешающим дистанционную продажу лекарственных препаратов. В результате депутаты приняли решение пойти на уступки и отозвали поправку о дистанционной продаже рецептурных препаратов, чтобы ускорить рассмотрение инициативы на пленарном заседании.

Депутаты прописали в проекте, что невозможна дистанционная продажа психотропных и наркотических лекарственных препаратов, а также лекарств, в составе которых содержится больше 25% этилового спирта. Кроме того, ко второму чтению профильный комитет уточнил, что дистанционной продажей лекарств смогут заниматься только аптечные организации, у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение уполномоченного органа исполнительной власти.

В понедельник первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил журналистам, что депутаты планируют рассмотреть инициативу во втором и третьем чтении до конца недели.

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