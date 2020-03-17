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Распространение коронавируса нового типа

РФ может сдвинуть на полгода проверки для сертификации продукции из стран с коронавирусом

Такие меры связаны с ограниченной возможностью выезда экспертов на производство

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Органы по сертификации продукции могут на полгода перенести срок проведения инспекционного контроля в отношении продукции из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Органам по сертификации и заявителям на проведение работ по обязательной сертификации в период, связанный с распространением COVID-19, разъяснена возможность переноса срока инспекционного контроля на шесть месяцев, рекомендованы меры и действия в случае окончания срока действия серийного сертификата, а также при проведении сертификации продукции, впервые выпускаемой в обращение", - отмечают в ведомстве.

Рекомендации разработаны Минпромторгом и Минэкономразвития совместно с Росаккредитацией.

Рекомендации могут применяться и в отношении продукции, изготавливаемой на территории РФ, при наличии соответствующего согласия заявителя.

Также органам по сертификации рекомендовано временно приостановить оказание услуг заявителям по проведению анализа состояния производства и отбора образцов.

В рекомендациях отмечается, что данные меры связаны с ограниченной возможностью выезда экспертов на производство для проведения обязательных процедур анализа состояния производства и отбора образцов.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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