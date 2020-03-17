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Распространение коронавируса нового типа

Возвраты туристам могут производиться из фондов персональной ответственности "Турпомощи"

Речь идет о выплате компенсаций по отмененным турам в "закрытые" из-за коронавируса страны

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Туроператоры могут получить право выплачивать компенсации по отмененным турам в "закрытые" из-за коронавируса страны из фондов персональной ответственности "Турпомощи". Соответствующий проект документа размещен на портале законопроектов.

"Законопроектом вводится в закон об основах туристской деятельности новая статья, которой предусматривается возможность изменения сроков внесения взносов в фонды персональной ответственности, а также механизм использования таких фондов для возврата средств туристам по решению правительства Российской Федерации по каждой "закрытой" стране", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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