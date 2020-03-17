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Распространение коронавируса нового типа

В Счетной палате некоторые проверки будут переведены в удаленный режим

Часть сотрудников будут работать удаленно

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Счетная палата собирается перевести некоторые проверки, используя удаленный режим работы. Об этом во вторник написал в в своем Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Счетная палата переведет ряд проверок в дистанционный режим, часть сотрудников будут работать удаленно, из дома", - сообщил он.

Кудрин также отметил, что Счетная палата продолжит выполнять все свои функции, минимизировав при этом риски для здоровья людей.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичРаспространение коронавируса нового типа
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