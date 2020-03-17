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Чеченские аграрии в 2020 году увеличили посевы озимых культур на 8%

Таким образом, площадь посевов составила 157,3 тыс. га

ГРОЗНЫЙ, 17 марта. /ТАСС/. Площадь посевов озимых зерновых культур в Чечне выросла в 2020 году на 8% и составила 157,3 тыс. га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Муса Дадаев на расширенном совещании в Грозном с участием главы региона Рамзана Кадырова.

"Всего под урожай 2020 года по АПК Чеченской Республики посеяно озимых культур на площади 157,3 тыс. га, что на 8% больше уровня прошлого года - 145,7 тыс. га. План сева яровых культур в текущем году составляет 102,1 тыс. га.

"Посев идет с опережением графика, хозяйства обеспечены необходимым количеством семян и ГСМ", - рассказал министр.

По его словам, также за год расширились обрабатываемые площади на 5659,8 га. "Объем производства сельхозпродукции вырос на 4,7 млрд рублей, прирост количества КРС и МРС составил около 20 тыс. голов. Завершилась реализация пяти инвестиционных проектов в АПК", - добавил Дадаев.

Глава Чечни подчеркнул, что в 2020 году сельское хозяйство будет одним из приоритетных направлений в деятельности правительства.

"Наше мясо, молоко, а также овощи, фрукты пользуются высоким спросом как экологически чистая, полезная и вкусная продукция. Мы намерены приумножить наши достижения в АПК. В этом году в эту отрасль будут направлены большие силы и средства", - сказал Кадыров.

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РоссияСКФОЧечня
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