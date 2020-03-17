Apple закрывает все магазины в США из-за коронавируса

ТАСС, 17 марта. Компания Apple во вторник объявила о временном закрытии всех своих розничных магазинов на территории США из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщило агентство Reuters .

Всего, по данным агентства Bloomberg, на территории США находятся примерно 270 магазинов компании.

Ранее глава Apple Тим Кук объявил о закрытии на две недели зарубежных магазинов, находящихся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4661, умерли по меньшей мере 85 человек. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.