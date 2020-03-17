Руспродсоюз отмечает снижение цен на некоторые социальные товары

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ассоциация "Руспродсоюз" отмечает снижение цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на растительное масло. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

"Цены на социально значимые товары не выросли, по некоторым категориям, таким как растительное масло, цены, наоборот, снижаются", - сказал он.

При этом Руспродсоюз отмечает рост спроса на социальные товары длительного срока хранения, в том числе крупы, муку, макароны, растительное масло, соль, сахар и т. п. "Спрос на эти товары действительно растет на фоне новостей о коронавирусе и динамике курса валют, однако назвать его ажиотажным пока нельзя", - считает он.

По данным Вострикова, текущих запасов продуктов в России должно хватить на два месяца. "При этом и поставщики, и торговые сети при необходимости готовы увеличить интенсивность поставок продуктов в магазины. Производственные и складские мощности это позволяют", - сказал он.

Директор ассоциации заверил, что ситуация с поставкой продуктов в магазины сегодня абсолютно стабильна. "Никаких сложностей, кроме увеличения сроков доставки продуктов из интернет-магазинов, мы не наблюдаем", - добавил он.

Ранее сообщалось, что правительство РФ расширило практику использования "зеленого коридора" для ввоза социально значимых товаров и при необходимости готово к мерам дополнительной поддержки торговли в условиях коронавируса. Согласно данным опубликованным в документе "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития", одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли.