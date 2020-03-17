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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,86-3,34%

Курс доллара вырос до 75,03 рубля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи к завершению торгов уменьшился на 1,86% - до 2224,74 пункта, индекс РТС - на 3,34%, до 934,66 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:20 мск вырос на 0,5%, до 75,028 рубля, курс евро снизился на 1,36%, до 82,28 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,91% - до $30,16 за баррель.

Российский рынок усилил к вечеру падение, реагируя на снижение нефти и смешанную макростатистику, отметил аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Неожиданно позитивные данные пришли по объему промпроизводства в России феврале: +3% против +1,1% годом ранее и +1%, ожидаемого по консенсус-прогнозам. При этом зарубежные рынки выдали новую порцию негатива. Так, в США промпроизводство в феврале, за исключением добывающих отраслей, выросло всего 0,1% против ожидавшихся 0,3%. А с учетом добывающих - на 0,6% против ожидавшихся 0,4%, что косвенно может указывать на разгон мощностей в нефтяной отрасли", - пояснил эксперт.

Германия при этом показала обвальное снижение индексов экономических условий и экономических настроений: на 43,1% и на 49,5% соответственно, против ожидавшихся 26,4% и 30%, добавил он.

То, что поводов для оптимизма по-прежнему немного, считает и инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Хотя в Китае, похоже, удалось переломить тенденцию активного распространения коронавируса, в других странах заболеваемость Covid-19 продолжает рост, что влечет за собой усиление ограничительных мер как внутри стран, так и на границах. При этом на нефтяном рынке также продолжается депрессивный ценовой период, котировки черного золота соскальзывают в зону $25-30 на фоне наращивания добычи ключевыми экспортерами", - пояснил он.

Ожидания, что баррель будет и дальше тестировать новые для себя уровни, подбираясь к зоне $25-27, разделяют и в ИК "Фридом Финанс".

Прогноз на завтра

Завтра в настроениях инвесторов может сохраниться повышенная осторожность, считает Бахтин.

"Участники торгов продолжат следить за "вирусным" новостным фоном и нефтяными ценами. Из важной статистики дня выделим информацию по американскому строительному сектору за минувший месяц, а также данные об изменении за неделю запасов нефти в США", - пояснил эксперт.

По оценкам "БКС Премьер", в среду индекс Мосбиржи может формироваться в пределах широкого диапазона 2150-2280 пунктов, курс рубля к доллару - 74,5-77 рубля.

В ИК "Фридом Финанс" ждут снижения доллара на этой неделе до 72 рублей, но и не исключают резких краткосрочных движений вверх вплоть до 80 рублей. Евро в этих условиях может торговаться в диапазоне от 79 до 88 рублей, полагают в компании.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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