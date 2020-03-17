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Замглавы комитета СФ раскритиковал идею легализации онлайн-продажи алкоголя

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк работает с правительством и Госдумой по вопросу легализации продажи лекарств и алкоголя через интернет

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что ни в коем случае нельзя соглашаться с предложениями о легализации онлайн-продажи алкоголя даже на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об этом сенатор заявил во вторник ТАСС, комментируя высказывания Германа Грефа о том, что Сбербанк работает с правительством и Госдумой по вопросу легализации продажи лекарств и алкоголя через интернет.

"Думаю, что и депутаты нас поддержат, ни в коем случае соглашаться с такой мерой нельзя. Здравый смысл нам подсказывает, что алкоголь не относится к категории жизненно необходимых продуктов. В период инфекций, эпидемий, наоборот, режим ужесточения будет связан с тем, что иммунная система часто на алкоголь реагирует совершенно понятным образом - иммунитет человека ослабевает", - пояснил Рязанский.

Сенатор добавил, что при продажах через интернет под видом слабого алкоголя могут реализовываться крепкие напитки, "контролировать это дело невозможно". Кроме того, по его мнению, нововведение может спровоцировать рост числа семейных скандалов и домашнего насилия.

"Двигаться надо в абсолютно противоположном направлении", - подчеркнул сенатор.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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