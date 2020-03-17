МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Эксперты отмечают рост оптовой стоимости гречки и риса, особенно импортного, который подорожал на 20%. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева.

"Так, гречневая крупа 1 сорта на оптовом рынке сегодня стоит 40565 рублей за тонну, тогда как 6 марта она стоила 40085 рублей за тонну. По импортному рису цена выросла вместе с курсом, то есть на 20%", - сказала она.

По ее словам, по российскому рису наблюдается тенденция к незначительному росту оптовой цены. Так, рисовая крупа 1 сорта на оптовом рынке сегодня стоит 31185 рублей за тонну, тогда как 6 марта - 30800 рублей за тонну. По словам Нагайцевой, на цену оказывают влияние такие факторы, как курс валюты, увеличение спроса на крупы в ретейле и спекулятивные настроения поставщиков сырья.

"На наш взгляд, равновесная цена еще не сложилась и сложится, вероятно, только после того, как спадет покупательский ажиотаж, то есть недели через две", - считает она. Нагайцева пояснила, что в случае продолжительного роста цены у поставщиков сырья производители готовой продукции не смогут сдерживать его за счет собственной рентабельности и будут вынуждены транслировать повышение собственных отпускных цен в ретейл.

"Рост цен на полке в этом случае будет зависеть от стратегии торговых сетей. Если сети будут готовы не повышать полочную цену за счет снижения собственной наценки, то цена для потребителя не изменится, в противном случае, она может возрасти", - отметила она.

Заместитель генерального директора института аграрных рынков Ирина Глазунова, в свою очередь, отметила, что рост цен на две наиболее популярные крупы был ожидаем в связи с ситуацией с коронавирусом и закупками населением продуктов с длительными сроками хранения. "Данный рост, как ожидается, не будет значительным и длительным. Предложение всех видов круп, в том числе риса и гречки, полностью соответствует потребностям внутреннего рынка и экспорта, поэтому после спада панических настроений цены должны быстро вернуться на прежние позиции", - считает она.