Посевы гречихи увеличат в Башкирии, чтобы обеспечить повышенные потребности

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Аграрии Башкирии будут увеличивать производство продуктов питания, чтобы обеспечить возросшие потребности на фоне ситуации с коронавирусом, в частности, будет засеяно больше гречихи, масличных культур, сообщил журналистам во вторник вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на аграрном форуме в Уфе.

"Мы пересматриваем в сторону увеличения в целом планы по производству продуктов питания и продовольствия. Мы понимаем, что во время кризиса потребность всегда увеличивается, поэтому к этому мы будем готовы. Допустим, по гречихе сегодня ажиотажный спрос есть, хотя оснований для этого нет, мы будем это увеличивать, также масличные, сохраним площади сахарной свеклы, даже несмотря на закрытие мелеузовского сахарного завода", - сообщил Фазрахманов.

В Башкирии есть полугодовой запас основных видов продукции, отметил министр. Также была запущена первая очередь молочно-товарной фермы в Калтасинском районе республики на 1200 голов скота. Инвестор проекта планирует строительство ферм на 5 тыс. голов дойного стада, завода по производству твердых сыров, модернизацию предприятия по переработке молока в Калтасинском и Янаульском районах. По информации пресс-службы главы региона, "общий объем инвестиций в комплекс мощностью 36 тыс. тонн молока в год составит 2,3 млрд рублей, в планах - создать 170 новых рабочих мест".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.