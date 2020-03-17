"Россети" пригласили старшеклассников для участия в цифровых проектах

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Группа "Россети" планирует привлечь старшеклассников для подготовки самостоятельных проектов в области цифровой энергетики. Об этом говорится в сообщении группы, которая намерена провести Всероссийскую олимпиаду школьников.

Отборочные этапы олимпиады "Россетей" пройдут в дистанционном формате в 73 городах России в период с 21 по 22 марта. Олимпиада проводится ежегодно с 2018 года.

По итогам решения задач по физике, математике и информатике набравшие наилучшие баллы ученики пройдут во второй этап, который также состоится в заочной форме. В рамках второго этапа будут оцениваться творческие способности и умение применить имеющиеся знания в области электроэнергетики.

"Победители и призеры школьной олимпиады по традиции получат право принять участие в энергетической проектной смене группы компаний, проводимой на площадке Всероссийского детского центра "Орленок". Со старшеклассниками будут работать ведущие эксперты отрасли и помогут им подготовить первые самостоятельные проекты, имеющие практическую ценность для цифровой энергетики, которые будут представлены в финальном этапе конкурса инновационных разработок "Энергопрорыв" в рамках Международного форума "Электрические сети - 2020", - говорится в сообщении.

Призеры и победители олимпиады получают приоритетное право на целевое обучение в вузах - партнерах "Россетей" по профильным направлениям подготовки.

В состав оргкомитета и жюри олимпиады входят представители предприятий группы и ключевых учебных заведений, готовящих кадры для электросетевого комплекса - Национального исследовательского университета МЭИ, Ивановского государственного энергетического университета, Уральского государственного технического университета и других.