Минпромторг изучает с компаниями возможность роста производства антисептиков для рук

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Отсутствие антибактериальных средств для рук в продаже может быть связано с повышенным спросом и с циклами поставок, изучается возможность наращивания производства в течение двух недель. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

Как сообщили в министерстве, на данный момент дезинфекционные средства для обработки рук и кожные антисептики производят четыре ведущих российских предприятия. "Суммарная пиковая мощность при работе в три смены, например в упаковке 50 мл - 3 млн штук в месяц. Прорабатываем вопрос увеличения производственных мощностей для флаконов 50 мл до 4 млн штук в месяц в течение двух недель", - сказали в пресс-службе.

"Отсутствие товара в конкретных точках может быть связано с повышенным спросом, а также цикличностью поставок продукции, которую мы также сокращаем", - добавили в Минпромторге.