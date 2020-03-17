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Поезда между Россией и Белоруссией продолжат курсирование по графику

Пересечь границу смогут только граждане РФ, сообщили в РЖД

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Поезда из России в сообщении с Белоруссией продолжат курсирование, однако пересечь границу в сторону РФ на них смогут только граждане России, говорится в пресс-релизе РЖД.

С 18 марта временно ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, а также граждан республики. Ограничение будет действовать до 1 мая 2020 года, напомнили в компании. Граждане РФ, находящиеся за пределами государства, могут беспрепятственно возвратиться в страну.

"Таким образом, все поезда дальнего следования в сообщении с Республикой Белоруссия продолжат курсирование согласно действующему графику. Однако пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России", - сообщили в РЖД.

Возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы на поезда, пересекающие белорусско-российскую границу, будет производиться без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета.

Ранее было временно приостановлено курсирование поезда Москва - Ницца, а также беспересадочных вагонов сообщением Москва - Прага - Москва. Сообщение ограничено с Германией, Молдавией, Монголией, Украиной, Латвией и Финляндией, Узбекистаном, Азербайджаном, Киргизией и Таджикистаном. Кроме того, были отменены поезда в Китай и КНДР. Поезда из Москвы и других российских городов в Калининград и обратно, следующие через Литву, с 16 марта не останавливаются на территории республики.

Теги
БелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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