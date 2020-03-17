"Автотор" прогнозирует сокращение выпуска автомобилей в Калининграде из-за коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" сообщил о возможном сокращении выпуска автомобилей на 8 тыс. единиц в первом квартале текущего года из-за перебоев с поставками комплектующих. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

Ранее автохолдинг сообщал, что из-за распространения инфекции возможны сбои поставок для производства машин с заводов, расположенных в Южной Корее, и не исключил риск снижения объемов производства по сравнению с 2019 годом, когда было произведено 212 тыс. автомобилей, преимущественно южнокорейских брендов KIA, более 139 тыс., и Hyundai, более 49,5 тыс. машин.

"В связи с перебоям с поставками комплектующих, вызванными эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, ожидается снижение производства в первом квартале 2020 года от планируемого ранее объема выпуска. Снижение по итогам квартала составит около 8 тыс. автомобилей", - сообщили в пресс-службе.

На предприятии принимают меры по корректировке режима работы предприятия, чтобы не допустить остановки производств, отметил представитель предприятия, не исключив дальнейшее падение объема производства. Это может отразиться и на других отраслях. "Снижение объемов производства и поставок комплектующих очевидно приведет к снижению объемов перевалки в портах, на железной дороге, в автомобильных перевозках", - сказали в пресс-службе.

Комплектующие для производства автомобилей из Южной Кореи поступают в порт Балтийска. В 2019 году "Автотор" перевез 45642 контейнеров с комплектующими, что составляет более 70% загрузки порта. На 70% заказами предприятия обеспечивается и Калининградский морской торговый порт. Доля грузов "Автотор" в вагонообороте Калининградского филиала РЖД по итогам 2019 года составила 52,5%. Объем автомобильных перевозок грузов "Автотор" по итогам года составил более 84 тыс. контейнеров, пояснили в пресс-службе компании.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. Компания выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства с момента открытия превысил 2 млн автомобилей. В 2013 году холдинг приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.