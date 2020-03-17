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Завод по производству железобетонных изделий построят в КБР в рамках госпрограммы

Стоимость проекта оценивается в 300 млн рублей

НАЛЬЧИК, 17 марта. /ТАСС/. Корпорация развития Кабардино-Балкарии (КБР) окажет помощь в строительстве завода по производству железобетонных изделий в республике. Инвестиционный проект оценивается почти в 300 млн рублей, половину направят из средств госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", сообщил во вторник гендиректор корпорации Ахмат Чочаев на заседании коллегии Минпромторга региона.

"За последние два года Корпорация развития КБР совместно с инициаторами проводит реализацию 10 инвестиционных проектов, их общая стоимость составляет более 3 млрд рублей. В текущем году мы планируем начать реализацию проекта. Речь идет о строительстве завода по производству железобетонных изделий в Урванском районе, общая стоимость данного проекта около 300 млн рублей, корпорация планирует вложить 123 млн рублей, 166 - средства инициатора", - сказал Чочаев.

Проекты реализуются в рамках программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", который является одним из основных инструментов, оказывающих помощь и поддержку со стороны государства для реализации инвестиционных проектов, добавил он.

По данным министерства экономического развития региона, в 2019 году в республике реализовано девять крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов в приоритетных для республики отраслях экономики общей стоимостью более 2,1 млрд рублей. Создано более 160 рабочих мест.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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