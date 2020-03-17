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Мировые цены на нефть
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Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI снижается на 3,6% - до $27,95

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск. В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.

По состоянию на 21:32 мск нефть продолжила падение, снизившись на 4,43% к открытию торгов, до $28,72 за баррель.

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI снижается на 3,6% - до $27,95 за баррель.

При этом курс рубля на Мосбирже снижается по отношению к американской валюте, доллар растет на 1%, до 75,4 руб. Евро снижается на 0,6%, до 82,9 руб

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Мировые цены на нефть
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