Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск. В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в январе 2016 года.

По состоянию на 21:32 мск нефть продолжила падение, снизившись на 4,43% к открытию торгов, до $28,72 за баррель.

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки WTI снижается на 3,6% - до $27,95 за баррель.

При этом курс рубля на Мосбирже снижается по отношению к американской валюте, доллар растет на 1%, до 75,4 руб. Евро снижается на 0,6%, до 82,9 руб